BCE aprova Lagarde para presidente do banco central

O “ok” do banco central é uma mera formalidade no processo que vai conduzir a diretora geral do FMI à liderança do banco central a 1 de novembro.

O Banco Central Europeu anunciou esta quinta-feira que "não tem objeções" à escolha de Christine Lagarde para liderar o banco central, considerando que a ainda diretora-geral do FMI tem a experiência necessária para ocupar o cargo.

"O conselho não tem objeções à candidata proposta, Christine Lagarde, que é uma pessoa com perfil reconhecido e uma experiência profissional nos temas de política monetária e banca", refere o comunicado do BCE, que representa apenas um passo formal depois da nomeação por parte dos líderes europeus.

A atual diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, entregou a sua demissão à comissão executiva do FMI com efeito prático a 12 de setembro. Essa é a data em que deverá ser ouvida no Parlamento Europeu, um dos últimos passos até chegar a Frankfurt, à sede do Banco Central Europeu (BCE), a 1 de novembro, substituindo o atual presidente, Mario Draghi.





Quando se demitiu do FMI, a francesa referiu que o BCE é uma instituição com "excelência intelectual, integridade na pesquisa e análise, independência e um elevado compromisso com o serviço público". O seu foco será agora "mais europeu, aprofundado nos assuntos relacionados com a política monetária e a estabilidade financeira". "Irei aprender nessa aventura com eles [a equipa do BCE] como aprendi nesta aventura convosco", rematou.