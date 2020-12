Boris Johnson avisa empresas e cidadãos para prepararem Brexit sem acordo

O primeiro-ministro britânico disse esta quinta-feira que há "uma forte possibilidade" de que o Reino Unido e a União Europeia não alcancem um acordo para o pós-Brexit e advertiu as empresas e os cidadãos britânicos para se prepararem para esse cenário.





"Existe agora a forte possibilidade de que teremos uma solução muito semelhante à relação da Austrália com a UE, em vez de uma relação como o Canadá com os EUA", referiu Boris Johnson numa entrevista televisiva conjunta."Não suspendemos as conversações, continuaremos a negociar. Mas olhando para onde nos encontramos, julgo ser vital que toda a gente se prepare para a 'opção australiana'", reforçou.O primeiro-ministro britânico sublinhou que Londres está empenhado, mas não a qualquer custo, num acordo, admitindo a possibilidade de se deslocar a Paris ou Berlim até as negociações estarem concluídas.As declarações surgem após o jantar de quarta-feira com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em que foi fixado um novo prazo limite (o quarto neste processo negocial) para o próximo domingo.A ausência de um comunicado conjunto após o encontro entre Johnson e Leyen é um sinal negativo, apesar de ter sido fixado um novo prazo limite. As divergências entre as duas partes centram-se em três temas: o level playing field, a governance e as pescas.Entretanto, já esta quinta-feira, a Comissão Europeia divulgou os planos de contingência para um pós-Brexit sem acordo.