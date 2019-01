Centeno aclama moeda única: "Longa vida ao euro, longa vida a um euro forte"

Mário Centeno pediu uma "longa vida a um euro forte" no seu discurso no âmbito das comemorações dos 20 anos da moeda única que decorrem esta terça-feira, 15 de janeiro, no Parlamento Europeu. O presidente do Eurogrupo aclamou o euro como um dos "grandes êxitos" da União Económica e Monetária (UEM).Estas declarações foram feitas no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na comemoração dos 20 anos do euro. Foi a 1 de janeiro de 1999 que 11 países, incluindo Portugal, fizeram a maior operação de transição para uma moeda única. Contudo, a moeda só começou a circular a 1 de janeiro de 2002.O ministro das Finanças português assumiu a sua quota parte de responsabilidade das instituições europeias usarem o euro não como um "fim" em si, mas como um "instrumento para melhorar a prosperidade europeia". Centeno referiu como objetivo diminuir a desigualdade "entre os Estados-membros e dentro dos próprios Estados-membros"."Longa vida ao euro, longa vida a um euro forte", rematou no final do discurso.Para o presidente do Eurogrupo, a moeda única é "um dos grandes êxitos" da União Económica e Monetária, que se transformou num "símbolo de identidade europeia" e que "reforçou a presença da Europa no palco mundial" do sistema monetário. Para Centeno ficou provado nestes 20 anos que "estavam errados no fracasso do euro" aqueles que antecipavam esse destino para a divisa.Contudo, Mário Centeno também admitiu que "os últimos 20 anos não foram todos fáceis": "a crise da dívida soberana e financeira colocaram sob teste a moeda"."Mas a moeda única reemergiu mais forte depois da crise graças às ações de política nacional e às melhorias no quadro da UEM", argumentou, referindo a expansão económica que a Zona Euro goza desde 2013, apesar do ritmo estar a perder-se."Muito se conseguiu durante estes últimos 20 anos, mas é necessário trabalhar ainda mais para preparar para futuras crises", alertou o presidente do Eurogrupo, fazendo um breve resumo das conquistas do Eurogrupo na cimeira do Conselho Europeu de dezembro. "Passo a passo estamos a reforçar a resiliência do euro", garantiu.

O jornalista em Estrasbrugo, a convite do Parlamento Europeu.