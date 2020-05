Centeno: é preciso um "poderoso plano" para recuperar Europa

Num vídeo colocado na rede social com o "hashtag" "#EuropeDay2020 #StrongerTogether" a propósito da comemoração hoje do dia da Europa, Mário Centeno afirma que a atual crise é mais que um choque económico.

"Mais que um choque económico, vivemos uma tragédia humana e um desafio à nossa forma de vida", diz Centeno, adiantando que se pode chamar Marshall ao referido plano de recuperação económica, mas que desta vez este tem de ser financiado pela Europa e não por outros.



O plano Marshall foi um programa de ajuda económica dos Estados Unidos aos países da Europa Ocidental com o objetivo de os reconstruir depois da II Guerra Mundial.



Como muitas vezes no passado, a resposta para os problemas da Europa está na Europa, refere o ministro, adiantando que a solução para a crise vai definir os europeus e formatar a Europa nos próximos anos.



Citando Epicuro, o ministro português, que no vídeo aparece com a Praça do Comércio em Lisboa como pano de fundo, defende que não é o acontece a uma pessoa o que interessa, mas sim a forma como reage ao acontecimento.



O dia da Europa comemora-se em 09 de maio para festejar a paz e a unidade do continente europeu.



