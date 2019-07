Costa diz que "Centeno no FMI é hipótese, mas não é objetivo"

O nome Mário Centeno está em cima da mesa para ser o próximo diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), cargo deixado vago por Christine Lagarde que vai para presidente do Banco Central Europeu (BCE). Em entrevista à Rádio Observador, o primeiro-ministro confirmou essa hipótese, mas garantiu que essa não é uma prioridade.





Foi a nomeação de Christine Lagarde para a presidência do Banco Central Europeu (BCE), como parte da negociação dos cargos de topo da União Europeia, que abriu uma outra negociação para escolher o seu sucessor no FMI que, pelo historial, será europeu. Mário Centeno é um dos nomes mais bem posicionados, segundo vários jornais internacionais, para ocupar o lugar, mas não é o único António Costa admitiu que caso Mário Centeno vá para o FMI isso obrigará a redesenhar a sua estratégia e o seu próximo Governo, se ganhar as eleições. Sobre a sua relação com Centeno, Costa revelou que os dois já discordaram, mas "nunca" houve uma "situação de ruptura" entre os dois.Mas o FMI não é a prioridade. O primeiro-ministro explicou que o foco do Governo está mais na União Europeia e na distribuição das pastas para os países na Comissão Europeia. "O objetivo que temos neste quadro situa-se no âmbito da União Europeia", afirmou.Costa confirmou que já conversou com Ursula von der Leyen, que foi eleita na terça-feira a primeira mulher presidente da Comissão Europeia, e garantiu que irá apresentar dois nomes, um homem e uma mulher, para a pasta que for entregue a Portugal.



Contudo, não quis antecipar nomes dado que estes serão escolhidos em função da área em questão. O desejo do Governo português é ficar com a pasta relacionada com os fundos europeus e o orçamento plurianual, mas tudo dependerá da negociação a nível europeu.



Costa garantiu apenas que caso Mário Centeno continue como presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças em Portugal, tal deverá significar que não haverá tanto interesse na pasta do euro e dos assuntos económicos na Comissão Europeia.



(Notícia atualizada com mais informação às 9h13)