"O grande aumento de postos de trabalho e uma taxa de desemprego abaixo dos 4% é um forte argumento contra os possíveis cortes das taxas de juro do Banco de Inglaterra, principalmente com um 'empurrão' fiscal a caminho", disse Dan Hanson, economista da Bloomberg.Esta subida do número de postos de trabalho coincidiu com o período decisivo para o divórcio do Reino Unido com a União Europeia, com as eleições antecipadas marcadas para 12 de dezembro a darem a vitória com maioria na Câmara dos Comuns ao primeiro-ministro atual Boris Johnson.A sua vitória com a maioria dos lugares no parlamento trouxe alguma acalmia aos mercados e também à economia do país, que contrariou uma possível contração em dezembro e cresceu mais do que o previsto. Agora, Johnson está a preparar o lançamento de um largo pacote de estímulos orçamentais no próximo mês.Depois da divulgação dos dados relativos ao emprego, a libra esterlina avançou 0,23% para os 1,3036 dólares.No entanto, apesar do aumento do emprego e da taxa de desemprego em níveis mínimos, o crescimento dos salários abrandou para 2,9% nos últimos três meses do ano passado, face aos 3,7% registados no período homólogo, o que representa a maior travagem desde o verão de 2018.