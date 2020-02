Emigração para o Reino Unido dispara 30% antes do Brexit

A entrada de emigrantes portugueses no Reino Unido aumentou 30% em 2019, face ao ano anterior, com os 24.593 cidadãos nacionais registados oficialmente pela Segurança Social britânica a representarem 3,2% do total de processos naquele país.

Depois de três anos consecutivos a cair, desde a realização do referendo para a saída da União Europeia, a emigração portuguesa para aquele destino inverteu a tendência e volta a subir na véspera da concretização do Brexit, formalizada a 31 de janeiro, embora Boris Johnson ameace abandonar as negociações em junho.





O Observatório da Emigração, que cita dados do Ministério do Trabalho e das Pensões, sublinha que este aumento foi "mais marcado do que no conjunto das entradas de migrantes no Reino Unido (21%)", mas a evolução da emigração portuguesa "acompanhou a tendência geral de inversão do decréscimo das entradas em vésperas do Brexit".

Inês Vidigal, investigadora do organismo liderado pelo sociólogo Rui Pena Pires, considera que "além de poder incluir alguns casos de regularização de situações de emigração anterior, [este crescimento] dever-se-á provavelmente à perceção de que, depois do Brexit, poderá ser mais difícil emigrar para o Reino Unido".

