Despesa com apoios sociais pesou 22% no PIB dos Estados-membros em 2020

Leia Também Portugal manteve em 2020 a terceira maior dívida entre os Estados-membros

Leia Também Gastos com habitação representaram 26% das despesas familiares em 2020

O peso das despesas das administrações públicas no produto interno bruto (PIB) da União Europeia aumentou para 53,1% em 2020, segundo os dados do Eurostat divulgados esta segunda-feira. A justificar este aumento estiveram as medidas adotadas pelos Estados-membros para mitigar o impacto da pandemia de covid-19.Os dados do Eurostat mostram que o rácio das despesas públicas no PIB da UE aumentou 6,6 pontos percentuais face aos 46,5% registados em 2019 (ano antes da pandemia). A despesa total das administrações públicas terá, assim, aumentado de 6.521 mil milhões de euros em 2019 para 7.118 mil milhões de euros em 2020.Os apoios sociais foram os que representaram a maior fatia das despesas das administrações públicas europeias (22%). O peso das despesas com proteção social no PIB variaram entre os 10,2% da Irlanda e mais de um quarto em França (27,3%), Finlândia (25,7%) e Itália (25,2%). Em Portugal, os apoios sociais pesaram 18,8% no PIB.A saúde (8%), serviços públicos gerais (6,2%), assuntos económicos (6,1%) e educação (5%) foram outras das áreas onde o peso da despesa foi maior no PIB. Em sentido contrário, a defesa (1,3%), recreação, cultura e religião (1,2%), proteção animal (0,9%) e equipamentos comunitários (0,6%) tiveram pesos mais reduzidos.O peso das despesas governamentais com saúde foi mais elevado na República Checa (9,2% do PIB, enquanto em Portugal foi de 7,2%). Já as despesas com educação tiveram um peso maior na Suécia (7,2% do PIB, face a 5% em Portugal) e as despesas com assuntos económicos foram mais altas na Croácia (11,3% do PIB, 6,2% em Portugal).As despesas totais das administrações públicas aumentaram em todas as componentes, mas os principais aumentos concentraram-se na proteção social (mais 238 mil milhões de euros, dos quais mais de 118 mil milhões com medidas para travar o desemprego). Seguiram-se os assuntos económicos (com mais 260 mil milhões de despesa efetuada) e saúde (95 mil milhões).