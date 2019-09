O comissário letão, que na futura Comissão liderada por Ursula von der Leyen será um dos três vice-presidentes executivos, responsável por coordenar os trabalhos para assegurar 'uma Economia ao serviço das pessoas' e pelos serviços financeiros, manifestou-se assim "desejoso" de começar a trabalhar com a comissária portuguesa e convicto de que terão "uma cooperação boa e construtiva" no próximo executivo comunitário, que entrará em funções em 1 de novembro.



Entre as missões atribuídas por Von der Leyen a Elisa Ferreira enquanto comissária da Coesão e Reformas conta-se a implementação do futuro instrumento orçamental para a competitividade e convergência na Zona Euro, tendo Dombrovskis comentado a esse propósito que a comissária portuguesa irá certamente "trabalhar arduamente para que se concretize" enfim essa nova capacidade orçamental.



Já hoje, também o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, comentara à chegada à reunião de Helsínquia a pasta atribuída a Elisa Ferreira, afirmando-se "obviamente" satisfeito por o seu pelouro incluir a futura capacidade orçamental para a convergência na Zona Euro, na qual o fórum de ministros das Finanças ainda está a trabalhar.



"São boas notícias, obviamente, que a comissária Elisa Ferreira, quando for confirmada pelo Parlamento Europeu, possa ter essa pasta. Iremos com certeza trabalhar em conjunto para concretizar um instrumento muito ambicioso para a Zona Euro", declarou.

