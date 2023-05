E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As primeiras sondagens realizadas à boca das urnas dão a vitória ao partido conservador Nova Democracia do atual primeiro-ministro grego. Uma sondagem realizada por seis agências,

, terá conseguido entre 36% a 40% dos votos.





Em segundo lugar surge o partido de esquerda Syriza, que governou a Grécia entre 2015 e 2019. O partido liderado pelo ex-primeiro-ministro Alexis Tsipras terá alcançado 25% a 29% dos votos.



Em terceiro lugar está o partido de centro-esquerda Pasok, com 9,5% e 12,5% dos votos nesta sondagem.





Na Grécia, um partido precisa de alcançar 45% dos votos para conseguir a maioria absoluta no parlamento, com 300 lugares. Contudo, as hipóteses de tal acontecer nas eleições deste domingo, 21 de maio, são remotas. Tudo indica que o Nova Democracia tenha de formar uma coligação.