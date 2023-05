Primeiro-ministro grego vence eleições sem maioria mas rejeita coligações

Leia Também Eleições na Grécia. Primeiras sondagens dão vitória aos conservadores da Nova Democracia

Kyriakos Mitsotakis conseguiu alcançar a vitória este domingo nas eleições gregas. O partido conservador Nova Democracia obteve 41% dos votos e 145 lugares no parlamento, ficando a apenas seis dos 151 necessários para uma maioria. O partido venceu em todos os distritos eleitorais da Grécia menos um.O primeiro-ministro afirmou, no discurso da vitória, que os gregos querem dar ao Nova Democracia um novo mandato de quatro anos e afastou a ideia de coligações. "Temos a obrigação de estar à altura. Juntos vamos vencer a próxima batalha, que começa amanhã, para que nas próximas eleições uma Nova Democracia autónoma se confirme também matematicamente", disse aos apoiantes.Na Grécia, a reforma eleitoral recente define que, nos próximos três dias, os três principais partidos terão de formar um governo de coligação. Se tal não acontecer, a presidente grega, Katerina Sakellaropoulou, terá de nomear um governo provisório para preparar novas eleições no início de julho.Em segundo lugar ficou o partido de esquerda Syriza, que governou a Grécia entre 2015 e 2019. O partido liderado pelo ex-primeiro-ministro Alexis Tsipras obteve 20% dos votos e 71 lugares no parlamento, um resultado descrito pelo próprio como "extremamente negativo".Contudo, Tsipras tem ainda esperança numa segunda volta: "O ciclo eleitoral ainda não está terminado, é possível que haja uma segunda volta, portanto não temos o luxo do tempo. Temos de fazer já as mudanças necessárias para travar a próxima batalha eleitoral nas melhores condições possíveis".Em terceiro lugar ficou o partido de centro-esquerda Pasok, com 12,1% e 43 deputados.