Espanha reduz caudais dos rios que entram em Portugal devido à seca

A precipitação reduzida e a falta de água nas albufeiras está a levar Espanha a diminuir os caudais dos rios que entram em Portugal, onde essa "má notícia" pode vir a assumir dimensões "preocupantes" já no próximo verão, noticia, esta quarta-feira, o Público, fazendo eco do alerta dado pelo vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pimenta Machado.



Depois do Guadiana, neste momento, as atenções voltam-se para a bacia do Douro em solo espanhol que, em face do agravamento da escassez de água devido à falta de chuva, também se prepara para entrar regime de exceção, ao abrigo do qual o país vizinho fica isento dos termos acordados na Convenção de Albufeira, que guia a utilização das águas partilhadas entre Portugal e Espanha, como as dos rios Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana. Já o Tejo, explicou Pimenta Machado, não está em excepção, mas vai ter "uma gestão de crise" a partir deste mês.





Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção de Albufeira, com vista a debater o regime de caudais a que Portugal terá acesso, insistindo que a situação é "muito difícil".

Ao jornal, o vice-presidente da APA indicou que está a ser preparada, para breve, uma reunião da