Extrema-direita dispara no leste alemão mas falha vitória nas eleições

O receio de que a extrema-direita pudesse vencer as eleições em dois Estados da Alemanha acabou por não se confirmar. As sondagens feita à boca das urnas indicam que tanto no Estado de Brandemburgo como na Saxónia, a AfD ficou relegada para o segundo lugar. Subiu muito, é certo, mas os social-democratas do SPD, no primeiro caso, e os conservadores da CDU, no segundo, conseguiram garantir a vitória.





Em Brademburgo, o SPD, que governa desde a reunificação da Alemanha, terá vencido com 27,5% dos votos, apenas cinco pontos à frente da AfD, que registou uma subida espetacular face às às últimas eleições. Na Saxónia, a CDU de Angela Merkel terá ganho com maior conforto, recebendo 32% dos votos, de acordo com a sondagem da ARD, citada pela agência Reuters.





Estes resultados vêm dar algum oxigénio à debilitada coligação federal na Alemanha, que une a CDU, liderada pela chanceler Angela Merkel, e o SPD. Os próximos meses serão decisivos para perceber se há condições políticas para o último governo de Merkel chegar ao fim da legislatura, em 2021. O Estado de Turíngia irá a votos em breve e também aí existe o receio de que a extrema-direita possa vencer.