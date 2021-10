Famílias europeias pouparam menos, mas investiram mais no segundo trimestre

A taxa de poupança das famílias da Zona Euro no segundo trimestre do ano continua a figurar no pódio, com o terceiro melhor desempenho desde 1999, mas os agregados têm vindo a aforrar menos. Entre abril e junho a taxa de poupança fixou-se em 19%, contra 21,5% no primeiro trimestre do ano.



De acordo com dados divulgados, esta segunda-feira, pelo Eurostat, em termos anuais homólogos, o "tombo" foi ainda maior, já que compara com o valor mais elevado desde que o indicador começou a ser contabilizado: 25,2%.





A principal razão para a descida da taxa de poupança continua a ser o aumento do consumo (+ 4,4%), com o rendimento disponível das famílias a subir a um ritmo mais baixo (1,3%).





Se, por um lado, as famílias da Zona Euro pouparam menos, por outro, investiram mais. Segundo o gabinete estatístico europeu, face ao primeiro trimestre do ano, a taxa de investimento das famílias da Zona Euro subiu dois pontos percentuais – de 9,2 para 9,4%, atingindo o valor mais elevado desde 2011. Um cenário explicado sobretudo pelo aumento de 2,9% na formação bruta de capital fixo.

