Poupança das famílias na União Europeia voltou a subir no final de 2020

O Eurostat continua a analisar o impacto que a covid-19 teve para as famílias da União Europeia, nomeadamente na área da poupança. De acordo com os dados do gabinete de estatística da União Europeia, a poupança das famílias europeias cresce 6,6 p.p face ao mesmo período de 2019.

A poupança das famílias voltou a subir nos três últimos meses do ano, depois da quebra de cerca de 5 p.p verificada no terceiro trimestre.

Segundo o Eurostat, a principal razão para a poupança das famílias continuar a subir está ligada à contração do consumo (7% mais baixo na UE do que há um ano). Já o rendimento disponível subiu 0,6% no quarto trimestre do ano, comparando com o mesmo período de 2019. Com um rendimento ligeiramente maior e mais contidas nos gastos, as famílias europeias estão a poupar mais.

Leia Também Depósitos abrandam ritmo de crescimento com desconfinamento à vista

Famílias pouparam mais em quase todos os Estados-membros

Só num Estado-membro, do grupo de países com dados disponíveis, é que a taxa de poupança baixou no trimestre analisado - na Dinamarca, com um recuo de 2,7 p.p.

Nos restantes países, as famílias pouparam mais e gastaram menos. Em termos homólogos, a maior subida na poupança foi registada na Eslovénia (20,8 p.p.), significativamente acima da média europeia. Segue-se a Irlanda (+ 12.8 p.p), a Bélgica (+11,3 p.p), Áustria (+10,9 p.p) e a Grécia (10,4 p.p).

Em Portugal, a poupança das famílias cresceu cerca de 6 p.p no último trimestre do ano, comparando com o mesmo período de 2019. Também o rendimento disponível aumentou ligeiramente.

Mais uma vez, o Eurostat indica que a subida da poupança das famílias foi acompanhada por uma quebra generalizada do consumo das famílias no trimestre analisado. As maiores quebras deste indicador foi registada na Eslovénia (-15,4%) e em Espanha (-11,2%). Só na Dinamarca - único país onde a poupança baixou - é que foi registado um aumento ligeiro do consumo (+0,2%).