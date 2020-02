Filho de bilionário russo arrenda apartamento por 500 euros por mês

Seria difícil adivinhar que Alexander Fridman é filho da 11.ª pessoa mais rica da Rússia. Este jovem paga 500 dólares por mês para arrendar um apartamento de dois quartos nos arredores de Moscovo e vai para o trabalho de metro.

"Como, vivo, durmo e visto com tudo o que ganhei sozinho", disse Fridman, de 19 anos, cujo pai, Mikhail Fridman, possui uma fortuna de 13,7 mil milhões de dólares, segundo o Índice de Bilionários Bloomberg.

O jovem Fridman regressou a Moscovo no ano passado, depois de concluir o secundário numa escola nos arredores de Londres. Há cinco meses, fundou a SF Development, uma empresa de distribuição com cinco funcionários e receitas de 405 mil dólares. Outra empresa distribui produtos para restaurantes de Moscovo. E há a BloggerPass, uma plataforma de marketing online que deve arrancar no próximo mês.

Embora esteja a gerir o seu negócio sem a interferência do pai, Alexander está certamente a beneficiar com os seus contactos. A SF Development distribui produtos para lojas de retalho do pai, além de outros clientes. Fridman não vê as coisas assim, dizendo que os gestores não colocam mercadorias nas prateleiras só porque ele é filho do proprietário.

Esta forma privilegiada de empreendedorismo ainda se destaca num país onde titãs costumam empregar os filhos para ensinar como se faz negócio na Rússia. Olga Rashnikova, 42 de anos, filha do magnata do aço Victor Rashnikov, está no conselho de administração da Magnitogorsk Iron & Steel Works. Andrey A. Guryev, 37 anos, é CEO da Phosagro, uma fabricante de fertilizantes fundada pelo pai, Andrey G. Guryev.

A mudar de mãos

E também há aqueles que já transferem fortunas para os seus herdeiros. Globalmente, os super-ricos preparam-se para embarcar na maior transferência de património da história. A Rússia destaca-se porque a legislação do país oferece pouco apoio àqueles que procuram transferir fortunas. Por isso, o ambiente de negócios depende de acordos e garantias informais.

"O meu pai disse-se que, no nosso país, os negócios e a política estão profundamente ligados", disse Alexander, acrescentando que o seu pai sempre lhe disse que pretende doar o seu património para caridade. "Vivi com a perspetiva que não herdaria nenhuma fortuna."





Mikhail Fridman é um dos fundadores do Alfa Group, fundado com dois colegas de faculdade, German Khan e Alexey Kuzmichev, nos últimos dias do comunismo.