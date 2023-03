Fórum para a Competitividade preocupado com agravar dos atrasos na execução do PRR

Pedro Ferraz da Costa

O Fórum para a Competitividade mostrou-se preocupado com o "agravar dos atrasos" que se têm verificado mais recentemente na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), apontando que o valor de projetos aprovados subiu apenas 49 milhões de euros no mês de fevereiro, o valor mais baixo dos últimos sete meses.Numa nota enviada às redações nesta quinta-feira, 2 de março, o Fórum para a Competitividade, liderado por, cita informação da estrutura de missão "Recuperar Portugal", que acompanha a execução do PRR, e conclui que o valor de projetos aprovados subiu 366 milhões de euros nas últimas quatro semanas (portanto, no mês de fevereiro) para 11 931 milhões de euros (72% do PRR). No entanto, frisa e entidade, este valor fica "muito abaixo da média de 837 milhões dos últimos seis meses".Além disso, acrescenta, "os pagamentos totais subiram apenas 49 milhões, o que constitui o menor valor dos últimos meses sete meses, agravando os atrasos que se têm verificado".O Fórum aponta ainda que, "em média, os pagamentos a beneficiários finais e diretos foram de apenas 12,6% das aprovações, um valor muito baixo. No entanto, no caso das empresas, este rácio é ainda menor, de apenas 5,9% (2952 milhões aprovados, mas apenas 173 milhões de euros pagos)"."Estes maus resultados surgem, ironicamente, quando se multiplicam as notícias contraditórias sobre os atrasos. Por um lado, o discurso oficial era de que estava tudo dentro dos prazos, mas o governo apresentou 13 propostas para acelerar o PRR, o que revela, pelo menos, o reconhecimento de que havia bloqueios administrativos", sublinha.Para o Fórum para a Competitividade torna-se "ainda mais difícil de perceber a lentidão da execução", quando Portugal já recebeu a segunda tranche do PRR, de 1,8 mil milhões de euros, elevando o total a 5.142 milhões - tornando o país o 6.º que mais recebeu em percentagem do total.