Governo prevê distribuir 4,1 mil milhões de euros do PRR este ano

O Governo prevê fechar 2023 com um terço dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PPR) injetados na economia portuguesa. A meta foi revelada pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em entrevista ao Expresso.

"O grande foco é termos os concursos todos lançados, e as obras todas iniciadas. Neste momento, com 76% do total da verba já lançada, temos a garantia de que haverá mesmo uma aceleração da execução a partir de 2023", destaca a ministra que tutela os fundos europeus.



A meta avançada pela ministra representa 5,5 mil milhões de euros de pagamentos às empresas, famílias, entidades públicas e demais promotores dos investimentos da ‘bazuca’. E representa 33% do "bolo" total de 16,6 mil milhões de subvenções e empréstimos que Portugal recebeu em 2021 e terá de aplicar até 2026.

Para atingir este objetivo, Mariana Vieira da Silva prevê que sejam feitos pagamentos de 4,1 mil milhões durante este ano. Em 20221 foram distribuídos 362 milhões e no ano passado 1048 milhões de euros.