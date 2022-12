Governo espanhol elimina IVA de alimentos básicos

a indústria de gás vai receber uma nova linha de liquidez de 500 milhões de euros.

O Governo espanhol anunciou um novo pacote de medidas, o terceiro, para ajudar a combater a escalada da inflação. Entre as medidas anunciadas está a isenção do IVA sobre alimentos básicos - como pão, leite, queijo, ovos, fruta, legumes e leguminosas, batatas e cereais- durante seis meses e a redução de 10% para 5% em alimentos como azeite e massa.Além desta medida, o Executivo espanhol anunciou também um apoio de 200 euros para as famílias com rendimentos até aos 27 mil euros e prolongou a redução do IVA sobre o gás e a eletricidade para 5% - medida já em vigor e que terminava no final deste ano.Também os agricultores vão receber ajudas diretas do Estado, no valor de 300 milhões de euros, de forma a compensar o aumento dos preços dos fertilizantes. Já para o setor cerâmico e outros subsetores estão previstos 450 milhões de euros, enquantoFoi também prolongado o congelamento das rendas em caso de renovação de contrato por mais seis meses e mantém-se a limitação do aumento anual de rendas em 2%.O Governo liderado por Pedro Sánchez aprovou ainda, em Conselho de Ministros, o prolongamento da proibição do corte de fornecimento de serviços essenciais no próximo ano e um aumento de 8,5% para as pensões, de modo a garantir o poder de compra dos reformados.No total, este novo pacote custará ao Estado espanhol cerca de 10 mil milhões de euros.Notícia atualizada às 16h02