Inflação francesa abranda para 6,7% em dezembro

A inflação em França desacelerou para 6,7% em dezembro, depois de ter registado um recorde de 7,1% em novembro, de acordo com o gabinete nacional de estatísticas francês INSEE. O índice de preços ao consumidor do país beneficiou em larga escala da redução dos preços da energia.A inflação ficou assim bem abaixo do que esperado, uma vez que as expectativas de mercado apontam para um aumento para 7,2%.Os preços da energia abrandaram para um aumento de apenas 15,1% em termos homólogos, comparado com uma subida de 18,4% em novembro, tendo beneficiado da descida dos preços do gás pela Europa, com as temperaturas acima do normal nesta altura do ano.Ainda assim, no curto prazo, os preços da energia devem continuar a fornecer pressões acrescidas nos preços, dado que o custo do gás regulado e da energia aumentou cerca de 15% no início do ano.Após esta divulgação o ministro das Finanças, Bruno Le Maire, disse numa entrevista à Inter radio que a inflação deveria descer ao longo de 2023. Anteriormente o responsável tinha dito que a taxa de inflação permaneceria elevada até metade do ano.Embora o inquérito mensal do INSEE, também divulgado esta quarta-feira e parte do índice de confiança do consumidor, tenha mostrado as preocupações das famílias com o desemprego, as finanças e a elevada inflação, a diminuição do poder de compra também está a desencadear tensões sociais.De tal modo que o movimento dos coletes amarelos, que tem estado adormecido depois dos violentos protestos em Paris em 2018, planeia retornar à capital com uma demonstração no próximo sábado.