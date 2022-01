Inflação na Turquia dispara e atinge o valor mais alto em quase 20 anos

Leia Também Inflação na Turquia acelera 21,3% em novembro devido à desvalorização da lira

A inflação na Turquia continua a escalar e a renovar recordes. Em dezembro de 2021, a inflação anual disparou para 36,08%, atingindo o valor mais elevado desde setembro de 2002. Esta percentagem compara com os 14,6% registados em dezembro de 2020.De acordo com estes dados, divulgados esta segunda-feira pelo Instituto de Estatística da Turquia, o índice preços no consumidor subiu para 13,58% em dezembro, quando há um ano se fixava nos 1,25%. Estes 13,58% estão vários furos acima das estimativas, com a Reuters a antecipar uma subida deste índice na ordem dos 9%.A escalada de preços na Turquia foi particularmente impulsionada pelas subidas nos transportes, cujos preços dispararam 53,66% em termos homólogos, logo seguida pela área da alimentação e bebidas, com uma subida de 43,8%.Já as menores subidas de preços forem registadas no setor das comunicações (8,76%) e pela educação (17,23%).A inflação na Turquia tem pairado nos 20% nos últimos meses, em parte devido à desvalorização da moeda nacional, a lira, que tem feito os turcos perder poder de compra.Pressionado pelo Presidente Erdogan, o banco central turco tem insistido em avançar com cortes nas taxas de juro para conter a subida da inflação, mas a medida tem gerado um efeito inverso, levando a protestos contra a política monetária adotada.