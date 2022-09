João Leão falado para possível cargo no Tribunal de Contas Europeu

João Leão pode estar a caminho do Tribunal de Contas Europeu, como membro de Portugal na instituição. O nome do ex-governante é referido como possível na entidade pelo Político, esta quarta-feira.



A possibilidade surge um dia depois da retirada da candidatura portuguesa à liderança do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Para evitar um impasse e por não terem conseguido obter a maioria qualificada dos votos, os ex-ministros das Finanças português e luxemburguês, João Leão e Pierre Gramegna, anunciaram na terça-feira que iriam retirar as candidaturas à liderança MEE por "comum acordo" e no "interesse da instituição".





Horas depois, Leão explicava ao Negócios como, sem estar dececionado com este resultado, reconhecia o desafio que teria sido a entrada no Mecanismo."Regresso à minha vida académica e universitária e às funções na área da política económica que tenho vindo a desempenhar ao longo destes anos", admitiu ainda o antigo governante.



Segundo informação recolhida pelo Negócios, uma possível ida do antigo governante para o Tribunal de Contas Europeu é ainda "especulação". Ainda assim, fonte conhecedora reconhece que é possível que João Leão venha a aceitar convites que surjam entretanto. "É natural que possam surgir, fora da vida académica, outras funções na área do acompanhamento das políticas públicas e da política económica", relata uma fonte. Ainda assim, adianta, é ainda "cedo" para se perceber o organismo público em concreto onde tais funções poderão ser desempenhadas.





Agora, o Político, num artigo sobre as atualizações mais recentes das diversas movimentações em Bruxelas, volta a falar do nome do ex-ministro, bem como de Gramegna, que se juntou a ele na retirada da corrida ao MEE. "Gramegna e Leão já podem estar de olho nos seus próximos passos [na Europa]: Gramegna pode voltar como chefe do Eurogrupo se Donohoe [o chefe do Eurogrupo, Paschal Donohoe] for forçado a abandonar seu duplo papel de ministro das Finanças irlandês e chefe da área do euro (…) Leão, por sua vez, está a ser falado por alguns para se tornar membro de Portugal no Tribunal de Contas Europeu", diz este meio sem adiantar mais detalhes.





Recorde-se que, além de ministro das Finanças, João Leão foi Secretário de Estado do Orçamento entre 2015 e 2019, Diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia entre 2010 e 2014 e assessor do Secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento entre 2009 e 2010.



(Notícia atualizada às 12h21 com dais detalhes de enquadramento)