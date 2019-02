Três meses depois das últimas projeções, a Comissão Europeia veio esta semana pintar um cenário ainda mais negro para as economias da Zona Euro. Veja no mapa as principais revisões de Bruxelas.

Portugal

Bruxelas está mais pessimista do que o Governo ao contar com um crescimento de 1,7% em 2019. Ainda assim, a revisão em baixa foi mais curta do que noutros países. Tal deve-se à aceleração do investimento que ambos antecipam para este ano.



Espanha

Entre as maiores economias da Zona Euro é a que está melhor lançada. A economia espanhola deverá crescer 2,1% em 2019, travando menos que os parceiros. Em Espanha, as exportações vão dar um contributo melhor, segundo Bruxelas.



Grécia

Em 2019, apenas um país da Zona Euro vai acelerar face a 2018. É a Grécia - cuja retoma começou apenas em 2017 - que deverá carregar no acelerador de um crescimento de 2% para 2,2%. Todos os restantes 18 Estados-membros vão desacelerar.



Itália

A economia italiana terá crescido 1% em 2018, ano em que entrou em recessão técnica ao contrair dois trimestres consecutivos em cadeia (de um trimestre para o seguinte). Em 2019, Itália ficará perto da estagnação ao crescer apenas 0,2%. A Comissão Europeia culpa o Governo pela travagem a pique.



França

A economia francesa deverá travar como os outros "pesos-pesados" do euro, mas em menor grau. Em 2019, o consumo privado deverá beneficiar do aumento do salário mínimo e do desagravamento de alguns impostos, o que sustentará um crescimento de 1,3% em França.



Alemanha

A economia alemã deverá crescer 1,1%. A Comissão Europeia atribui essa desaceleração ao setor automóvel, que sofreu com a introdução das novas regras das emissões poluentes, mas também à fraqueza das exportações e do consumo privado.

As previsões intercalares de inverno de Bruxelas divulgadas esta semana projetam uma travagem mais intensa para várias economias do euro este ano.Itália, Alemanha e Holanda foram alvo das maiores revisões em baixa face às últimas projeções divulgadas em novembro. Portugal escapou com um corte de apenas uma décima. Em Malta e na Grécia, o PIB afinal até vai crescer mais. No seu conjunto, 2019 vai ser o pior ano da retoma económica da Zona Euro.