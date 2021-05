Mario Draghi abdica de salário enquanto primeiro-ministro de Itália

Fratelli d'Italia (Irmãos de Itália).

Mario Draghi, primeiro-ministro italiano, decidiu esta quinta-feira abdicar da totalidade do seu salário no valor de 110 mil euros anuais, enquanto líder do Governo de coligação. A decisão foi publicada esta tarde na página do Governo italiano.Mario Draghi foi o escolhido pelo chefe de Estado italiano, Sergio Matarella, para suceder a Giuseppe Conte enquanto primeiro-ministro, após a sua demissão a 26 de janeiro, tendo tomado posse a 13 de fevereiro.Perante a crise sanitária e situação económica do país, o mandato do ex-presidente do Banco Central Europeu tem como principal objetivo gerir a situação pandémica e a reabertura da economia o quanto antes.O Governo que lidera tem o apoio da grande maioria do parlamento italiano, incluindo os populistas do Movimento Cinco Estrelas (fundado pelo comediante italiano Beppe Grillo), com a exceção do movimento de direitaDraghi não é o primeiro a abdicar do salário. Também o seu antecessor, Giuseppe Conte, abdicou, na altura, de 20% do total.Segundo a Agência Lusa, o agora primeiro-ministro italiano declarou ao fisco cerca de 600 mil euros brutos no ano de 2020, para além de várias propriedades, um imóvel em Londres e participações em várias sociedades italianas, para além de outros bens.