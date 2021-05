Itália vai aliviar restrições para viajantes da União Europeia

Leia Também Mario Draghi abdica de salário enquanto primeiro-ministro de Itália

O Governo italiano anunciou esta sexta-feira que irá aliviar as restrições aos passageiros vindos da União Europeia. A partir de dia 16 de maio, será possível entrar no país sem a necessidade de um período de quarentena, desde que seja apresentado um teste à covid-19 com resultado negativo. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde de Itália, avança a Bloomberg.Também os viajantes que cheguem ao país vindos do Reino Unido e de Israel estão dispensados de quarentena. Em ambos os territórios o processo de vacinação está a avançar rapidamente.Itália anunciou também o aumento das ligações a países como o Canadá, Japão ou os Emirados Árabes Unidos.Na primeira vaga da pandemia, em março de 2020, Itália foi um dos países mais afetados da Europa. A situação pandémica obrigou a regras duras, com um confinamento que teve impacto na atividade económica do país.Itália tem visto os casos positivos baixar desde dia 14 de abril, levando o Governo liderado por Mario Draghi a ponderar um novo alívio de restrições. Esta quinta-feira, Itália contabilizou 8.082 novos casos de infeção. No total, o país contabiliza mais de 4 milhões de infetados e um total de 124 mil mortos desde o início da pandemia.