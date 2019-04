Forte afluência às urnas nas eleições em Espanha

A taxa de participação nas eleições gerais de Espanha era de 41,48% às 14:00 (13:00 em Lisboa) de hoje, quase cinco pontos percentuais acima da mesma taxa nas eleições anteriores, de 26 de junho de 2016 (36,87%), segundo dados oficiais.



Segundo o El País, esta taxa de paricipação nas eleições é a segunda mais elevada da democracia em Espanha. Na Catalunha a afluência está em níveis recorde (43,5%), sendo que a taxa de participação é mais elevada do que nas últimas legislativas em todas as regiões espanholas.



Quase 37 milhões espanhóis estão a exercer o seu direito de voto desde as 09:00 (08:00 em Lisboa) até às 20:00 (19:00) para escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais, havendo ainda eleições para o parlamento regional na Comunidade Valenciana.



Cerca das 18:30 (17:30 de Lisboa) serão divulgados os dados oficiais da participação até às 18:00 e logo a seguir à hora de fecho das assembleias de voto, 20:00 (19:00), começarão a ser conhecidas as sondagens feitas à boca das urnas.



Os estudos de opinião feitos nos últimos dias indicaram que haverá cinco partidos que terão mais de 10% de votos, sendo o PSOE (socialista) o favorito com cerca de 30%, longe da maioria absoluta, seguido do PP (Partido Popular, direita) com quase 20% e um grupo de três partidos entre 10 e 15%: Cidadãos (direita liberal), Unidas Podemos (extrema-esquerda) e Vox (extrema-direita).



Os estudos de opinião feitos nas últimas semanas também davam conta da existência de uma percentagem elevada de indecisos, superior 40%.