O executivo comunitário propõe, assim, a ativação da cláusula de derrogação de âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento, medida que, uma vez aprovada pelo Conselho, permitirá que os Estados-membros se desviem temporariamente das obrigações normais estabelecidas no quadro orçamental europeu, a fim de permitir uma resposta eficaz à crise.



Na prática, isto significa objetivos orçamentais menos rígidos em questões como o défice, suspendendo parte das recomendações para a estabilidade das contas públicas.



Ursula von der Leyen justificou a medida com "impacto dramático" da crise do Covid-19 na economia, ao atingir "grande parte dos setores" da UE.



"A suspensão da nossa vida pública é necessária para conter o vírus, mas também abranda severamente a nossa economia", adiantou.



Em meados deste mês, a Comissão Europeia já tinha admitido que, no caso de uma "severa desaceleração da economia" na zona euro e UE, devido aos impactos da covid-19, iria suspender os ajustamentos orçamentais recomendados aos Estados-membros.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13 mil morreram.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

