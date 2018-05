O PNV já oficializou no parlamento espanhol que vai votar a favor da moção de censura apresentada pelo PSOE, dando assim aos socialistas os votos suficientes para derrubar o actual governo de Mariano Rajoy.

A imprensa espanhola já tinha avançado qual seria a intenção de voto e o porta-voz nos nacionalistas bascos, Aitor Esteban, já o confirmou no parlamento, numa sessão no Parlamento onde Rajoy não marca presença.





Somando os cinco deputados do PNV, ao também já confirmado apoio do PDeCAT (partido nacionalista da Catalunha), o PSOE excede os 176 votos necessários ver a moção aprovada. A contabilidade efectuada pela Reuters aponta para um total de 180 votos. Sánchez já tinha garantido o apoio dos deputados do PSOE, Podemos, o Compromís da comunidade valenciana, Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) e ainda um deputado da coligação canária. Tal como se esperava, o PDeCAT também confirmou que irá votar a favor da moção de censura.





Ironicamente, é o partido que há poucas semanas permitiu a aprovação do Orçamento de Rajoy para 2018, que agora vai viabilizar a moção de censura que derruba o governo popular. Decisão tomada depois de Sánchez garantir que irá manter o Orçamento de Rajoy, que aumenta em 500 milhões de euros o financiamento ao País Basco.





Sánchez pode ser primeiro-ministro na sexta-feira



Está assim à vista o fim do governo de Rajoy, que assumiu o cargo de primeiro-ministro de Espanha há seis anos. Caso a moção seja aprovada (a cotação só decorrerá na sexta-feira), Sánchez assumirá de imediato as funções de primeiro-ministro.



A Reuters salienta que, tendo a derrota como certa, será provável que Rajoy opte por apresentar a demissão antes da votação, escapando assim à "humilhação" de ser o primeiro chefe de governo espanhol a ser derrubado por uma moção de censura.



Caso se demita, a moção de censura já não será votada na sexta-feira e o PP continuará a liderar um Governo (de gestão), sendo que a nomeação de um novo Governo poderá semanas ou meses.



"Demita-se, o seu tempo acabou", atirou esta manhã o secretário-geral socialista Pedro Sánchez dirigindo-se ao primeiro-ministro Rajoy. "Demita-se e esta moção de censura termina aqui e agora", acrescentou Sánchez explicando que assim Mariano Rajoy "poderá sair da presidência do Governo por decisão própria".