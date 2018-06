Novo Governo empossado em Itália. Bruxelas dá sinal de apoio

Reuters

emocionado e feliz" e Di Maio escreveu que "nasceu o Governo da mudança".



O Governo anti-sistema liderado por Giuseppe Conte e apoiado pelos partidos populistas 5 Estrelas e Liga foi empossado esta sexta-feira em Itália. No Twitter, Conte disse que "agora é o momento de trabalhar para o país". De Bruxelas vieram duas mensagens positivas: a Comissão Europeia disse estar do lado da Itália e o Conselho Europeu apelou à "unidade".Após a cerimónia em Roma, de acordo com a Reuters, Giuseppe Conte não fez declarações aos jornalistas. Na sala onde o novo Governo foi empossado estavam bandeiras de Itália e da União Europeia. Apesar deste momento célebre, o Executivo terá ainda de ver aprovado um voto de confiança no início da próxima semana para ficar à frente do destino do país.Depois de receios e de uma gaffe de Jean-Claude Juncker, Bruxelas foi rápida a reagir, dando um sinal positivo para o novo Governo. O presidente da Comissão Europeia endereçou uma carta ao novo Governo italiano onde diz que estará "ao lado" de Itália "no caminho das reformas e atentos às expectativas e propostas para o futuro da União". Está previsto um encontro entre Juncker e Conte, na próxima semana, à margem do G7, no Canadá.Já Donald Tusk, o presidente do Conselho Europeu, deu as felicidades a Conte, referindo que esta é uma "altura crucial" onde "mais do que nunca" é necessário haver "unidade e solidariedade" na Europa. Ao novo Governo prometeu "diálogo respeitoso" e "cooperação leal".Também o presidente do Parlamento Europeu, o italiano Antonio Tajani, desejou "bom trabalho" a Conte, convidando-o a deslocar-se a Estrasburgo para discutir o futuro da União Europeia com os eurodeputados.Paolo Gentiloni, o actual primeiro-ministro do Partido Democrático (PD), esteve presente para passar a pasta a Conte. Matteo Salvini, o líder da Liga, e Luigi Di Maio, o líder do Movimento 5 Estrelas, estiveram presentes na cerimónia, uma vez que também serão ministros, e tiraram fotografias com o Giuseppe Conte. Salvini confessou no Twitter que estava "