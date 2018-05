Presidente italiano aprova governo de Conte

Giuseppe Conte (na foto), o primeiro-ministro da solução governativa para Itália acordada entre o 5 Estrelas e a Liga, apresentou hoje ao presidente Sergio Mattarella, pela segunda vez numa semana, a sua lista de ministros para a composição de um novo governo. Que foi aceite e tomará posse esta sexta-feira, 1 de Junho, avançou a BBC News.





Mattarella tinha rejeitado a escolha inicial de Conte para ministro das Finanças (Paolo Savona), mas agora aceitou o nome do professor de Economia Giovanni Tria, comunicou aquele que será o novo primeiro-ministro.



Esta quinta-feira, Sergio Mattarella tinha dado uma nova oportunidade a um Governo de coligação entre o 5 Estrelas e a Liga - que tinham apontado Conte para primeiro-ministro.





A abertura para esta nova ronda de negociações deveu-se à marcha-atrás do presidente de Itália após a turbulência que se sentiu nos mercados, o que levou os juros da dívida de curto prazo a darem o maior salto em 26 anos - principalmente porque os investidores temiam que um novo período eleitoral tivesse como tema principal a saída de Itália do euro.

Entretanto, a perspectiva de que poderia haver a formação de um governo e, com isso, o evitar de novas eleições, ajudou hoje os mercados a acalmarem-se.

Recorde-se que depois da primeira tentativa da coligação ter falhado, Mattarella decidiu avançar com um governo provisório e técnico liderado por Carlo Cottarelli, um ex-quadro do FMI, de forma a preparar o país para um novo acto eleitoral. Mas essa vontade não estava destinada a ir avante por falta de apoios no Parlamento. Segue agora em frente um governo político.