Partido de Emmanuel Macron perde maioria absoluta no Parlamento de França

A coligação do presidente francês Emmanuel Macron terá perdido a maioria absoluta no Parlamento de França, de acordo com as primeiras projeções dos resultados da eleição deste domingo. A abstenção aumentou para 54%, acima da registada na primeira volta da passada semana.





Macron - que foi reeleito presidente em abril - terá garantido a maioria dos lugares no Parlamento, com as projeções a apontarem para 224 lugares, de um total de 577 posições disponíveis. Perde, no entanto, a maioria absoluta, o que poderá obrigar o bloco do chefe de Estado centrista, o Ensemble!, a procurar uma aliança mais alargada para avançar com as reformas que tem na agenda.



A primeira reação do lado de Macron foi o ministro das Finanças, Gabriel Attal, que afirmou: "Foi menos do que esperávamos. Os franceses não nos deram a maioria absoluta, é uma situação sem precedentes que irá obrigar-nos a ultrapassar as nossas divisões."





A segunda força política com maior peso é a coligação de esquerda Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES), liderada por Jean-Luc Mélenchon, que sublinhou que o resultado é "acima de tudo um falhanço eleitoral" para o atual presidente Emmanuel Macron. As sondagens apontam para que o NUPES tenha conseguido eleger 149 parlamentares.



Já o partido de extrema direita União Nacional, de Marine Le Pen, foi a grande surpresa, com as projeções a atribuírem 89 lugares. A líder partidária reagiu ao resultado histórico deste domingo com celebrações. "Este grupo derá de longo o maior na história da nossa família política", disse Le Pen.



Os Republicanos de centro-direita terão conseguido eleger 78 parlamentares. Entre os partidos mais pequenos, o Miscellaneous Left terá conseguido 21 posições, o Miscellaneous 12 e o Divers Centre quatro. São necessários pelo menos 289 lugares para conquistar a maioria absoluta.



(Notícia em atualização)