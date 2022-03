Portugal fica em situação de alerta até ao dia 22 de março

"O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença Covid-19, até às 23:59 h do dia 22 de março de 2022", refere o comunicado divulgado no final da reunião semanal do Executivo.



Portugal vai manter-se em situação de alerta por mais duas semanas, mas sem alterar as medidas que atualmente estão em vigor, segundo uma resolução aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros."O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença Covid-19, até às 23:59 h do dia 22 de março de 2022", refere o comunicado divulgado no final da reunião semanal do Executivo.

O diploma entra em vigor no dia 8 de março, ou seja, na próxima terça-feira, mantendo-se "inalteradas as medidas atualmente em vigor", detalha a nota da Presidência do Conselho de Ministros.



(Notícia em atualização)