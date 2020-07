Primeiro-ministro francês demite-se

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, apresentou a sua demissão, que foi aceite pelo presidente Emmanuel Macron, de acordo com um comunicado do Eliseu.





"Edouard Philippe apresentou hoje a demissão ao presidente da República, que a aceitou. Assegurará, juntamente com os membros do governo, o tratamento dos assuntos correntes até à nomeação de um novo governo", refere o comunicado citado pela agência Reuters.





A imprensa internacional explica que a popularidade do primeiro-ministro até subiu durante a pandemia, e que o presidente francês, Emmanuel Macron, já tinha sinalizado a intenção de fazer uma remodelação com vista às eleições presidenciais de 2022.



A segunda volta das eleições municipais em França, no domingo, ficou marcada pelas abstenção e pela ascenção do partido ecologista Os Verdes. Macron perdeu nas grandes cidades.



A vitória mais relevante do partido de Emmanuel Macron, o movimento da República em Marcha, foi a de Edouard Philippe, que foi eleito no Havre, com 59% dos votos, quando já se especulava sobre uma eventual remodelação governamental.



Notícia atualizada às 9:25 com mais informação.