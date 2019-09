PSOE cresce e já vale o dobro do PP em sondagem

A sondagem do CIS atribui 34,2% das intenções de voto ao PSOE, que assim subiria cinco pontos percentuais face às eleições gerais de 28 de abril. O PSOE consegue o dobro das intenções do PP enquanto o Unidas Podemos supera o Cidadãos como terceira maior força.

Se as eleições gerais espanholas antecipadas fossem realizadas agora, o PSOE conseguiria reforçar a votação obtida na eleição inconclusiva de 28 de abril e duplicaria o resultado do PP.





De acordo com a sondagem levada a cabo pelo instituto de sondagens CIS (realizada antes de o rei convocar oficialmente eleições antecipadas para 10 de novembro), o PSOE (centro-esquerda) do primeiro-ministro em funções Pedro Sánchez garante 34,2% das intenções de voto, mais cinco pontos percentuais do que os 28,7% obtidos em abril e o dobro dos 17,1% atribuídos ao PP (centro-direita).