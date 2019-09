Rei não propõe candidato à investidura e Espanha fica à beira de eleições

Já só um (imprevisto) acordo de última hora pode impedir que Espanha realize eleições gerais no próximo mês de novembro, presumivelmente no dia 10. A confirmar-se, serão as quartas eleições em quatro anos.





Meritxell Batet, para lhe transmitir a decisão de não propor nenhum candidato a uma derradeira sessão de investidura por ter, segundo pode ler-se num comunicado da casa real, "constatado que não existe nenhum candidato com os apoios necessários" a concretizar a investidura.



Não tardou a reação do líder da coligação de esquerda radical Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que recorreu ao Twitter para acusar o ainda primeiro-ministro de não ter prosseguido o "mandato de formar governo" porque "não quis". Sánchez rejeitou formar uma coligação de governo com Iglesias, condição exigida pelo Unidas Podemos para viabilizar a investidura do líder do PSOE e assim dar luz verde ao primeiro governo de esquerda desde a transição democrática, considerando inviável a ideia de ter "dois governos num só".



Pedro Sánchez tenía el mandato de formar gobierno. No quiso. La arrogancia y el desprecio a las reglas básicas de una democracia parlamentaria se han impuesto sobre la sensatez. Seguiremos trabajando para que la política sirva para defender los derechos de la gente. #SíSePuede — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) September 17, 2019

Depois de concluir uma nova ronda com os líderes dos partidos com assento parlamentar, o rei de Espanha, Felipe VI, decidiu "não formular" a proposta de um candidato à investidura como primeiro-ministro, o que significa que deverão ser agendadas eleições antecipadas.Nos encontros da tarde desta terça-feira, 17 de setembro, realizados no Palácio da Zarzuela com o rei, PP e Cidadãos transmitiram ao monarca o respetivo "não" à investidura de Pedro Sánchez, líder do PSOE e primeiro-ministro em exercício.Felipe VI, que hoje também se reuniu com Sánchez, convocou de seguida a líder do congresso de deputados,

Pelo seu lado, Pedro Sánchez aceitava apenas pactar com Iglesias um programa político norteador de um executivo monocolor do PSOE, solução descartada à partida por Iglesias para quem só seria possível ter políticas de esquerda em Espanha com o Podemos no governo.



Sánchez já pede maioria absoluta

Ao início da noite foi a vez de Sánchez explicar aos espanhóis que, dada a falta de apoios à sua investidura, Espanha ficou "encurralada" e obrigada a marcar novas eleições, isto porque foi "impossível cumprir o mandato eleitoral" resultante das eleições de 28 de abril, em que, apesar da vitória folgada, o PSOE ficou aquém da maioria absoluta.



Lamentando o "bloqueio institucional que o país sofreu nos últimos meses", Sánchez justificou a rejeição a uma aliança governativa com o Unidas Podemos por defender para Espanha "um governo moderado" com vocação "progressista", e "não um governo minado desde início pela divisão e desconfiança". Acrescentou ter proposto cinco fórmulas de colaboração entre PSOE e Podemos mas, notou, a "todas disseram que não", afiançando depois que "se tiver de escolher entre um governo dividido ou o interesse geral, escolho o país".



O líder socialista lamentou ainda que Iglesias, ao reiterar que se absteria numa nova sessão de investidura de Sánchez, seja o único líder de um partido da esquerda europeia que tenha impossibilitado em quatro circunstâncias a possibilidade de ser formado um governo de progressista e de esquerda.



Pedro Sánchez recordou ainda ter chegado a propor um governo de coligação ao Unidas Podemos que, à 25.ª hora, exigiu a pasta das políticas ativas de emprego, pedido a que o PSOE não acedeu, que comprometeu as negociações à esquerda e que, em última instância, levou Iglesias a optar pela abstenção na segunda votação do debate de investidura realizado em julho passado.



Com o intuito de, no futuro próximo, evitar a repetição de um cenário idêntico, que em 2016 já deixou o país durante longos meses sem um governo em plenos exercício, Pedro Sánchez só encontra uma via: "Espero que os espanhóis concedam uma maioria parlamentar ao PSOE para que não haja mais bloqueios a partir de 10 de novembro", atirou sublinhando a importância de impedir que a próxima campanha crie "falsas expetativas".", declarou Pedro Sánchez em conferência de imprensa a partir do Palácio de Moncloa, em Madrid.



Direita recusou abstenção técnica

Apesar de ter começado por colocar o essencial do ónus da responsabilidade pelo mais do que provável regresso às urnas em Iglesias, Pedro Sánchez não esqueceu as forças da direita moderada (PP e Cidadãos), os únicos partidos capazes de evitar que a governabilidade de Espanha ficasse condicionada por "independentistas", defendeu.



Nas horas que antecederam a confirmação de que não existe uma maioria parlamentar capaz de desbloquear o impasse político em que Espanha persiste mergulhada desde abril, ainda houve uma réstia de esperança de que PP e, sobretudo, Cidadãos pudessem optar por uma abstenção técnica que facilitasse a investidura de Sánchez como primeiro-ministro.



Na segunda-feira, o líder do Cidadãos, Albert Rivera, chegou a colocar três condições para uma "solução de Estado" que, através da abstenção dos partidos de direita, permitisse a Sánchez ser investido. Rivera queria que Sánchez rompesse com os acordos com os nacionalistas bascos do EH Bildu no governo regional de Navarra, que obrigasse o governo da Catalunha a cumprir as sentenças do processo independentista e que se comprometesse a não subir impostos.



O socialista respondeu através de uma carta em que garantia que aquelas três condições estavam já a ser cumpridas pelo seu governo, uma resposta que ficou longe de cumprir os mínimos pretendidos por Rivera. Após deixar o "não é não" a qualquer solução protagonizada por Sánchez, Rivera manteve levantado (ou pelo menos suspenso), na reunião com o rei, o cordão sanitário dizendo continuar disponível para "desbloquear o país" se o líder do PSOE retificar a sua resposta e se comprometer com o "arco constitucional".



Pablo Casado, presidente do PP, que ontem remetera para depois do encontro com Felipe VI uma tomada de posição ao desafio lançado por Rivera, saiu do encontro com Felipe VI com a certeza do voto contra uma e ventual investidura de Sánchez.



Tendo em conta o disposto no artigo 99.º da Constituição de Espanha, seria necessária a realização de uma nova sessão de investidura a 20 ou 21 deste mês de modo a evitar a convocação de eleições antecipadas. O calendário, apesar de apertado, deixa ainda uma margem mínima para evitar nova ida às urnas, porém as próprias declarações de Pedro Sánchez indiciam que os motores para a campanha eleitoral já estão a aquecer.





Se até 24 de setembro não houver um primeiro-ministro em plenitude de funções, o rei dissolve as cortes e marca eleições antecipadas. Albert Rivera não tem dúvida de que, desde início, o regresso às urnas foi sempre a intenção de Sánchez, isto numa altura em que o PSOE se mantém na dianteira de todos os estudos de opinião, embora muito aquém da maioria absoluta.