Rui Rio ao lado de Costa no aumento das contribuições para a União Europeia

O líder do PSD foi esta quinta-feira a Bruxelas para participar numa cimeira do Partido Popular Europeu. E não hesita em dizer que vai apoiar a posição do governo português.

Rui Rio apoia a posição defendida pelo primeiro-ministro, António Costa, no debate sobre o contributo dos orçamentos nacionais para a UE. Lusa

"No limite, se de outra forma não for, é preferível que se aumente o contributo dos Estados-Membros para o orçamento comunitário", defendeu, explicando que isso será preferível a ver encolher o orçamento para as políticas de coesão, das quais Portugal beneficia.

"Estamos a dar o nosso apoio ao governo, para que haja mais força da parte de Portugal, para que - a haver cortes -, não sejam na política de coesão", garantiu, frisando que caso contrário estaria a colocar-se "contra o interesse nacional".



