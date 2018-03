Ida de Rio para Bruxelas adia por uma semana anúncio de ministros-sombra

A primeira participação de Rui Rio numa cimeira do PPE levou ao adiamento da Comissão Política e, por conseguinte, ao protelamento do anúncio dos ministros-sombra do PSD. O Negócios apurou que os nomes já estão escolhidos e a trabalhar nas medidas a apresentar.

Ainda não será esta semana que será conhecida a composição da equipa que vai preparar o programa eleitoral do PSD. O Negócios sabe que os nomes já foram escolhidos e estão a trabalhar com o coordenador do novo Conselho Estratégico, David Justino, mas a ida do presidente social-democrata para Bruxelas levou ao adiamento do anúncio.





Rui Rio partiu esta quarta-feira, 21 de Março, para Bruxelas, onde marcará pela primeira vez presença, enquanto líder do PSD, na cimeira do Partido Popular Europeu (PPE). A agenda europeia de Rio provocou o adiamento da reunião, inicialmente prevista para hoje, da Comissão Política Nacional, em que se seria aprovada a estrutura do novo Conselho Estratégico, tal como o Negócios avançou há duas semanas.