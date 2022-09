Suíços aprovam aumento da idade da reforma das mulheres e subida do IVA

Os eleitores suíços aprovaram este domingo aumentar a idade da reforma em um ano e a subida das taxas do IVA para financiar o sistema de pensões, de acordo com os resultados preliminares divulgados pelo governo.A proposta de aumentar a idade da reforma das mulheres de forma gradual dos 64 para os 65 anos, alinhando-a com a que vigora para os homens, foi aprovada com 50,6% dos votos.Já a subida das taxas do IVA para ajudar a financiar a Segurança Social recebeu o apoio de 55,1% dos eleitores.A proposta determina que a taxa normal do IVA passe de 7,7% para 8,1%, enquanto o IVA reduzido sobe de 2,5% para 2,6%.