Leia Também Banca de investimento tenta estancar sangria na bolsa



A reação do mercado acionista a este cenário soou como alerta para os investidores, que reagiram com um "sell-off" generalizado, baseado em preocupações com a solidez da banca nos Estados Unidos.

Leia Também É oficial: Silicon Valley Bank fecha portas

O setor da banca no mercado acionista europeu acordou esta sexta-feira com uma surpresa negativa. O sentimento de preocupação vivido nos Estados Unidos levou a uma forte queda em bolsa, que deixou todas as cotadas a negociar no vermelho.Esta quinta-feira a casa-mãe do Silicon Valley Bank (SVB) foi forçada a proceder a um aumento de capital de 2,25 mil milhões de dólares e a vender um portfólio de ativos no valor de 21 mil milhões de dólares, com perdas de 1,8 mil milhões.De acordo com os analistas tal terá sido necessário devido a uma elevada sangria nos depósitos por parte da indústria de startups e empresas de pequena dimensão, o principal mercado desta instituição. Segundo informação compilada pela Bloomberg, o SVB tem relações comerciais com quase metade das startups apoiadas por "venture capitals" nos Estados Unidos.O banco espera também uma queda considerável nos rendimentos líquidos através de juros.Estas informações levaram a uma queda superior a 60% em bolsa, tendo descido mais 20% na negociação no "after-hours". No "premarket" desta sexta-feira regista um decréscimo de 23%.A sessão asiática também foi influenciada por esta situação, tendo o índice agregador da região, MSCI Asia Pacific, perdido mais de 2%, registando a maior queda desde meados de outubro. O setor bancário da região registou a maior queda em três anos.Na abertura da sessão no Velho Continente, o setor da banca na Europa chegou a cair 4,88%, a maior queda desde junho, e o índice perdia a meio da manhã 3,75% com todos os títulos a negociar em baixa. O Commerzbank chegou a tombar mais de 9%.Na bolsa nacional a pressão também se fez sentir, com o BCP tombar 5,93% na abertura, passando depois a recuar 2,97% para 0,2224 euros por ação.O setor da banca tem registado uma das melhores performance no mercado acionista desde o início do ano, numa altura em que a subida das taxas de juro aumenta a margem financeira e as instituições anunciam dividendos ou programas de recompra de ações como forma de remunerar os acionistas.