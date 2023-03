É oficial: Silicon Valley Bank fecha portas

O Silicon Valley Bank, pertencente ao grupo SVB Financial, fechou oficialmente portas, informou esta sexta-feira a agência norte-americana para a proteção dos depósitos (na sigla em inglês FDIC), em comunicado.





"O Silicon Valley Bank em Santa Clara, na Califórnia, foi encerrado hoje pelo Departamento de Proteção Financeira e Inovação, o qual nomeou a FDIC como liquidatário", acrescentou a agência.





Assim, a FDIC já criou um fundo próprio para os quais serão transferidos os depósitos custodiados pelo Silicon Valley Bank. Depois, a agência irá transferir este dinheiro para os seus titulares.





Até ao final do ano passado, o Silicon Valley Bank detinha aproximadamente 209 mil milhões de dólares em ativos e custodiava 175,4 mil milhões em depósitos.



Esta notícia surge momentos depois de a cadeia norte-americana de televisão CNBC ter adiantado, citando fontes, que o SVB Financial está em conversações para ser vendido.





As mesmas fontes acrescentam que as tentativas de angariação de capital falharam, pelo que a empresa-mãe do banco contratou consultores para estudarem a venda da instituição.



O SVB anunciou na quarta-feira a intenção de realizar um aumento de capital de 2,25 mil milhões de dólares - tendo entretanto desistido do plano, segundo a Bloomberg - e de vender um portfólio de ativos no valor de 21 mil milhões de dólares, com perdas de 1,8 mil milhões.





De acordo com os analistas tal terá sido necessário devido a uma elevada sangria nos depósitos do Silicon Valley Bank por parte da indústria de startups e empresas de pequena dimensão, o principal mercado desta instituição.



Segundo a informação compilada pela Bloomberg, o SVB tem relações comerciais com quase metade das startups apoiadas por "venture capitals" nos Estados Unidos.





Estas informações levaram a uma queda das ações do grupo superior a 60% em bolsa esta quinta-feira, tendo descido mais 20% no "after-hours". No "premarket" desta sexta-feira, as ações voltaram a tombar mais de 20%.





Ainda antes do arranque da sessão, o regulador financeiro suspendeu a negociação das ações do SVB. A par destas, o supervisor suspendeu ainda os títulos do First Republic, um dos bancos que foi contagiado pela preocupação em torno do SVB, depois de durante a sessão desta sexta-feira as ações terem tombado mais de 50%.





O setor da banca, quer nos EUA quer na Europa, está a ser penalizado pelo sentimento de preocupação em torno do SVB.