UE expulsa três bancos bielorrussos do SWIFT. Clarifica sanções às criptomoedas

As sanções serão formalmente aprovadas pelos líderes dos 27 Estados-membros do bloco numa reunião marcada para esta quinta-feira e sexta-feira, em Versalhes, França.

O Conselho da União Europeia aprovou uma nova lista de sanções, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, de acordo com a página do Twitter da presidência francesa deste mesmo organismo.De acordo com a publicação, os Estados membros deliberaram expulsar três bancos bielorrussos do sistema de comunicação entre instituições financeiras SWIFT e clarificaram como devem ser aplicadas as sanções ao mercado das criptomoedas, assim como quais os bens e tecnologias que não podem ser exportados.Bruxelas colocou ainda na lista de sancionados o fundo soberano da Rússia, assim como 14 oligarcas russos e mais de 140 membros da câmara alta da Duma, o parlamento russo, de acordo com vários diplomatas, citados pela Bloomberg.A lista "negra" da UE é composta por russos que ocupam altos cargos de gestão nos setores da internet, agricultura, transporte aéreo, telecomunicações, metalurgia e produtos químicos, assim como alguns dos seus familiares, segundo uma fonte próxima do assunto contactada pela agência.De acordo com a mesma fonte, foi ainda discutido nos bastidores do edifício Europa, sede do Conselho da UE e do Conselho Europeu, a possibilidade de a UE proibir o transporte marítimo e terrestre russo, bem como o acesso dos russos portos europeus, mas a Alemanha mostrou-se reticente a esta medida, já que poderia prejudicar o comércio energético no bloco, pelo que a proposta não foi colocada em cima da mesa do Conselho da UE.(Notícia atualizada às 10:38)