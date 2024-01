UE quer produzir este ano mais energia eólica e solar do que a que compra à Rússia

"No ano passado, pela primeira vez, a UE produziu mais eletricidade a partir do vento e do sol do que a partir do gás.

E este ano, pela primeira vez, a UE deverá obter mais energia global a partir da energia eólica e solar do que da Rússia.

Isso é uma boa notícia"

o desafio de [Vladimir] Putin numa nova e importante oportunidade", depois de o Kremlin ter cortado o fornecimento de gás à Europa e ter usado a energia como arma para responder às sanções económicas impostas pela UE após a invasão russa da Ucrânia.





organização não-governamental (ONG) Global Witness tem alertado que os países da UE têm vindo a aumentar as compras de gás natural liquefeito (GNL) à Rússia. No caso português, as importações de GNL russo aumentaram, em termos homólogos, quase 6% de janeiro a agosto do ano passado.

dependência excessiva de uma empresa, de um país, de uma rota comercial traz riscos".



"É por isso que o Pacto Ecológico Europeu coloca tanta ênfase não apenas na redução das emissões, mas também numa presença europeia forte e competitiva na nova economia de energia limpa. Isto inclui a liderança da Europa em tecnologia de energia limpa, desenvolvimento e inovação", frisou.



de energia. A Comissão Europeia estima que, só em 2023, a eficiência na utilização de energia tenha melhorado "quase 5%".

