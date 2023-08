Portugal aumenta compras de gás à Rússia. Já é o terceiro fornecedor

Até junho de 2023, as importações nacionais de gás natural liquefeito à Rússia cresceram para quase 200 milhões de metros cúbicos, o que deixou o país no pódio de fornecedores de GNL do Terminal de Sines, depois da Nigéria e dos EUA.

