Um ano depois, Emmanuel Macron divide os franceses

Impopular, mais aplaudido à direita do que à esquerda e a marcar pontos na frente externa, Emmanuel Macron fecha o primeiro ano como Presidente da República com um país partido ao meio. Quase seis em cada 10 franceses estão descontentes com a sua governação, revela uma sondagem.

Um ano depois de ter chegado à presidência de França, Emmanuel Macron divide os franceses entre os que aprovam o seu dinamismo e vontade reformista e os que o acusam de ser o "presidente dos ricos". Quase seis em cada dez franceses (57%) dizem-se insatisfeitos com a política de Macron, segundo uma sondagem BVA para a RTL divulgada na sexta-feira.





O resultado é melhor que os dos antecessores François Hollande e Nicolas Sarkozy, mas pior que os de Jacques Chirac e François Miterrand, e representa uma perda de 20 pontos percentuais num ano. Entre as qualidades reconhecidas a Macron, os inquiridos citam especialmente as "convicções profundas", a "autoridade" e "estatura presidencial". Entre os defeitos, apontam que é "pouco unificador" e pouco "próximo das pessoas".





"Se há um ponto que une os franceses, é que o presidente age. O que os divide é a sua ação", resumiu o especialista em sondagens Jean-Daniel Lévy, da empresa de pesquisa de mercado Harris Interactive, à agência France-Presse.

Emmanuel Macron, 40 anos, venceu as eleições de 07 de maio de 2017 com 64%, no contexto particular de uma segunda volta disputada com a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen.



O programa político, que definiu como "nem de esquerda nem de direita", assenta na liberalização do modelo económico francês, na refundação da unidade europeia e na reedificação da posição de França no mundo.



Quando perfaz um ano no poder, Macron tem perante si um país agitado pela contestação social e numerosas greves nos transportes. Para hoje mesmo, e depois da violência que marcou as comemorações do 1.º de Maio em Paris, está prevista uma "Festa a Macron", convocada pelo deputado François Ruffin, da França Insubmissa (esquerda), onde cada um é convidado a participar com as suas "reivindicações, indignações e esperanças" para "fazer uma festa a Macron e ao mundo" que "representa", o "da finança" e "do patronato".



Segundo uma outra sondagem, realizada pelo instituto Elabe-Wavestone e citada pela France-Presse, metade dos inquiridos (51%) considera as suas políticas "injustas" e favoráveis às elites urbanas abastadas. Algumas das reformas que lançou, como a do código do trabalho ou dos caminhos-de-ferro, agradaram à direita, mas afastaram uma parte considerável do eleitorado de esquerda que as considera demasiado liberais.