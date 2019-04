Zona Euro volta a travar no arranque do segundo trimestre

Bloomberg

Depois de um arranque do ano negativo, a economia da Zona Euro continuou a desacelerar no início do segundo trimestre. É isso que indica o índice compósito de gestores de compras (PMI) divulgado pela IHS Markit esta quinta-feira, 18 de abril, que caiu para 51,3 pontos em abril (51,6 em março), aproximando-se cada vez mais da barreira dos 50 pontos que indica crescimento (acima) ou contração (abaixo).

O ritmo de crescimento da economia europeia está a travar desde o segundo semestre do ano passado. Inicialmente, a travagem esteve muito centrada na indústria, mas neste momento os serviços também já mostram sinais de desaceleração, segundo a IHS Markit. A expectativa dos economistas consultados pela Bloomberg era de uma melhoria.



Esta queda reflete essencialmente um menor dinamismo nas exportações. Mas neste mês foram as economias mais pequenas a ditar esta desaceleração. Isto porque o setor alemão dos serviços até recuperou e o setor francês estabilizou. Retirando as duas principais economias da Zona Euro, o resto dos Estados-membros registaram o pior PMI desde o final de 2013.

Este indicador traduz-se num crescimento de 0,2% em cadeia, ou seja, do primeiro trimestre para o segundo trimestre. O economista-chefe da empresa, Chris Williamson, refere no relatório que acumulam-se preocupações sobre a dificuldade da Zona Euro de recuperar da travagem económica provocada por efeitos temporários.



"A persistência de dados fracos nos inquéritos às empresas levanta dúvidas sobre a capacidade da economia para crescer mais de 1% em 2019", antecipa Williamson.

O relatório mostra também as empresas estão a começar a ficar relutantes em contratar mais pessoas. O crescimento do emprego está entre os mais baixos desde 2016, segundo a IHS Markit.