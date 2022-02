700 advogados oferecem ajuda pro bono a cidadãos ucranianos

Mais de 700 advogados de todo o país ofereceram-se já para prestar ajuda legal "pro bono" aos cidadãos ucranianos dentro e fora de Portugal, adiantou esta segunda-feira a Ordem dos Advogados, salientando a "enorme adesão deste movimento solidário".

A lista está em constante atualização, o que significa que outros nomes podem entrar a todo o momento, e pode ser consultada na página oficial da Ordem dos Advogados.

Trata-se de "uma atitude generosa que honra a tradição dos Advogados e da sua Ordem na defesa dos mais vulneráveis", sublinha o bastonário, Luís Meneses Leitão.

Também o conselho regional de lisboa da OA decidiu disponibilizar "o acesso excecional a consultas jurídicas gratuitas, por via de telefone ou email, para ajuda ao repatriamento, ou ao reagrupamento de família dos membros e agregados familiares afetados pela guerra na Ucrânia e, bem assim, para apoio na elaboração e envio de autorizações de saída de menores do território".

De igual forma, a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução (OSAE) anunciou que pretende partilhar com a Embaixada da Ucrânia em Portugal a lista de solicitadores que se voluntariaram a prestar assistência jurídica gratuita ao povo ucraniano.

"Estamos solidários com a Ucrânia e unidos pela defesa da Vida e da Paz entre todos os povos do mundo. Este povo está a ser alvo de uma crueldade sem precedentes nos tempos modernos à qual ninguém pode ficar indiferente", afirma Paulo Teixeira, bastonário da OSAE. "Esta iniciativa de defesa dos direitos humanos e valorização da Vida e da Paz destina-se a toda a comunidade ucraniana em Portugal, bem como a todos aqueles em fuga ao conflito militar e que pretendam refugiar-se no nosso País."





Advogados e solicitadores juntam-se aos notários, cuja Ordem anunciou no domingo um serviço gratuito para cidadãos ucranianos com filhos menores que precisem de enviar autorizações de viagem para a Ucrânia,podendo fazê-lo através do telefone 210547459 ou do email ucrania@notarios.pt.