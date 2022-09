Alemanha oferece asilo político a reservistas russos que desertem

O governo alemão está preparado para acolher os reservistas russos que desertem para evitar a mobilização parcial anunciada pelo presidente russo, Vladimir Putin.A Alemanha dará asilo aos russos que desertem e estejam "ameaçados com medidas de repressão graves", disse esta quinta-feira a minista do Interior, Nancy Faeser, em entrevista ao Frankfurter Allgemeine Zeitung."Quem com coragem se oponha a Putin e, assim, se ponha em grave perigo, pode pedir asilo político na Alemanha", assegurou.As declarações surgem após Putin ter anunciado quarta-feira uma mobilização parcial dos 300 mil reservistas russos para reforço do contingente militar na Ucrânia.O Kremlin já começou a notificar milhares de recrutas para iniciarem os treinos militares, o que já provocou uma corrida aos bilhetes de avião para fugir da Rússia.