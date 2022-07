Alemanha regista primeiro défice comercial desde 1991

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Alemanha registou o primeiro défice comercial em mais de 30 anos. A balança comercial germânica registou um défice de cerca de mil milhões de euros, numa altura em que as empresas europeias estão a ser pressionadas pelos aumentos dos custos, ao mesmo tempo que a procura alivia devido ao receio de abrandamento económico.

Em maio, as exportações germânicas caíram 0,5% em cadeia para 125,8 mil milhões de euros. Já em termos homólogos registou-se um crescimento de 11,7%. Por sua vez, as importações cresceram 2,7% em cadeia e 27,8% em termos homólogos para 126,7 mil milhões de euros, de acordo com os dados disponibilizados esta segunda-feira pelo gabinete de estatísticas alemão – Destatis.

"Não é de estranhar que as exportações estejam a diminuir face ao ambiente atual", comentou Oliver Rakau, economista da Oxford Economics em Frankfurt. "Temos de nos concentrar nas importações, e especialmente na evolução dos preços", acrescentou o especialista em declarações à Bloomberg.



As cadeias de abastecimento continuam a ser pressionadas pela nova vaga de covid-19 na China e pela invasão russa à Ucrânia, um fenómeno que não deixou a Alemanha de parte.

Em maio, os preços das importações das áreas da energia, alimentação e matérias-primas aumentaram mais de 30% em termos homólogos.