Inflação na Alemanha desacelera em junho

A inflação na Alemanha desacelerou 0,5 pontos percentuais em junho em relação a maio. No quinto mês do ano a inflação foi de 8,7% e no mês passado de 8,2%.





Como justificação estão medidas implementadas de forma temporária pelo governo alemão, nomeadamente no corte dos impostos sobre o preço dos combustíveis e ainda descontos aplicados aos transportes públicos.



Apesar do resultado inesperado e positivo para a Alemanha, os investidores devem agora estar atentos a uma política monetária mais agressiva por parte do Banco Central Europeu (BCE), que pode inclusive apostar num aumento de juros mais elevado em setembro, acima dos 25 pontos base previstos para julho.





Pierre Wunsch, membro do conselho do BCE, avisou esta quarta-feira que a autoridade monetária pode precisar de aumentar as taxas de juro mais do que quer, se a inflação levar a gastos extraordinários por parte dos governos para proteger os agregados familiares.



Poucas horas antes foram divulgados dados sobre a inflação em Espanha, que atingiu os dois dígitos - 10,2%, um máximo de 37 anos.