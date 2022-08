Biden anuncia pacote de ajuda de 3 mil milhões à Ucrânia, o maior de sempre

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou mais um apoio financeiro para a Ucrânia - o maior até à data. Vão ser 2,98 mil milhões de dólares em armamento e equipamento militar. O anúncio foi feito esta quarta-feira, no dia que marca os seis meses desde a invasão russa, bem como o aniversário da independência da Ucrânia da União Soviética, em 1991."Os Estados Unidos estão comprometidos a apoiar os cidadãos ucranianos enquanto eles continuam a defender a sua soberania", disse Biden em comunicado.O pacote financeiro de quase 3 mil milhões de dólares "vai permitir à Ucrânia adquirir sistemas de defesa aérea e munições, equipamento de defesa aéreo não tripulado e radares para garantir que se conseguem continuar a defender no longo prazo", esclarece o documento.No total, desde o início da administração Biden em janeiro de 2021 os Estados Unidos já apoiaram o governo de Kiev em 10,6 mil milhões de dólares. Desde 2014, são já mais de 12,6 mil milhões de dólares.No discurso que marca os 31 anos da independência da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky, explicou que o ataque tinha feito "renascer" o espírito da nação."Uma nova nação apareceu perante o mundo na manhã de 24 de fevereiro. Não nasceu, mas foi renascida. Uma nação que não chorou, gritou ou teve medo. Uma que não fugiu. Não desistiu. E não esqueceu", afirmou Zelensky emocionado. O presidente acrescentou ainda que não se vai sentar à mesa de negociação "com uma arma apontada à cabeça".Nos últimos meses a Rússia tem feito poucos avanços territoriais na Ucrânia, depois das suas tropas terem sido afastadas de Kiev nas primeiras semanas da guerra. Ao mesmo tempo, diplomatas norte-americanos têm avisado que o regime de Putin se prepara para intensificar os ataques em infraestruturas e estruturas governamentais do país.